Казань, 23 октября, 2024, 16:19 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин согласился с предложением Китая о необходимости реформировать систему глобального управления, которая во многом неэффективна. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в кулуарах саммита БРИКС в Казани 23 октября.

ALEXANDER NEMENOV/POOL/ТАСС

Он отметил, что в настоящее время мировая «система буксует», и это нужно менять.

«Она во многом неэффективна, и время думать о том, как придать ей большую эффективность. Вот, что поддерживает президент», — пояснил Песков в беседе с «Известиями».

Как сообщало ИА Регнум, выступая на саммите БРИКС в Казани 23 октября, Путин заявил, что все участники объединения настроены на совместную работу по формированию более демократической, инклюзивной и многополярной международной системы.

Путин не раз отмечал, что Россия солидарна с Китаем во взгляде на многополярный мир. Выступая на международном форуме в Ашхабаде 11 октября, российский лидер подчеркнул необратимость формирования нового мироустройства, отражающего многообразие всей планеты. Он заявил, что Россия в этих условиях готова обсуждать с партнёрами и единомышленниками то, как нужно выстраивать новый миропорядок.