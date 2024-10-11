Ашхабад, 11 октября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. Россия готова к взаимодействию со всеми партнёрами для обсуждения формирования нового миропорядка. Об этом 11 октября заявил президент России Владимир Путин во время выступления на международном форуме «Взаимосвязь времен и цивилизаций — основа мира и развития» в Ашхабаде.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Россия выступает за максимально широкую международную дискуссию по параметрам взаимодействия в формирующемся многополярном мире, открыта для обсуждения вопросов выстраивания нового миропорядка со всеми нашими друзьями», — сказал российский лидер.

Путин отметил, что Москва открыта к взаимодействию со всеми партнёрами и единомышленниками, в том числе из СНГ, ЕАЭС, ШОС и БРИКС.

По словам президента России, мир сталкивается с беспрецедентными угрозами, «порождаемыми цивилизационными разломами», однако формирование нового миропорядка, отражающего многообразие всей планеты — необратимо.

Как передавало ИА Регнум, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Россия совместно с партнёрами мировому большинству продолжит прикладывать усилия для отстаивания многополярного устройства мира.

19 сентября Путин заявил, что приоритетом председательства России в БРИКС является формирование справедливого многополярного мира, основанного на чётких и обязательных для всех правовых нормах.

Перед этим, 18 сентября, глава государства отметил, что участие общественности крайне важно для процессов построения многополярного, справедливого и подлинно свободного мира. Путин также добавил, что Россия сегодня делает всё возможное для формирования нового, прогрессивного мирового пространства.

Докторант Института философии СПбГУ, член научно-методического совета РДДМ «Движение первых» Арсений Майоров 13 сентября в беседе с ИА Регнум отметил, что Путин на Санкт-Петербургском международном форуме объединённых культур снова публично обозначил государственную приверженность концепции многополярного мира.