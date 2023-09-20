Москва, 20 сентября, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин заявил о единстве с Китаем во взгляде на многополярный мир. Как он заявил 20 сентября, страны выступают с единых позиций его формирования, что подтвердилось после визита китайского лидера Си Цзиньпина.

Кристина Кормилицына/РИА Новости Владимир Путин и глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК Компартии Китая, член Политбюро ЦК КПК Ван И

«Он дал хороший импульс развитию двусторонних связей. Это касается международных дел. Мы здесь выступаем с единых позиций формирования многополярного мира, а не мира, основанного на каких-то правилах, которых никто не видел, которые каждый день меняются в соответствии с конъюнктурой на пользу тех, кто придумал эту нелепую формулу», — сказал глава государства на встрече с главой МИД Китая Ван И.

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Путин напомнил о последнем визите председателя КНР в Россию после его избрания на должность. Президент назвал обстоятельства визита важным знаком доверия между двумя странами.

«Должен сказать, что этот визит был успешным, мы видим это по результатам нашего взаимодействия», — сказал российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, мартовская встреча глав государств длилась более четырёх часов. В неформальной обстановке лидеры обсудили многие вопросы двусторонних отношений. В частности, рывок в развитии китайской экономики, который, как отметил Путин, вызывает естественный интерес и даже зависть. В совместном заявлении по итогам встречи Россия и Китай выступили против односторонних санкций, установленных в обход Совбеза ООН, и отметили факт расширения практики применения политически мотивированных санкций и ограничений.

Позднее, на полях Восточного экономического форума 12 сентября, российский лидер заявил, что у него сложились и дружеские, и деловые, и личные отношения с Си Цзиньпином, и попросил вице-премьера Госсовета КНР Чжана Гоцинома передать председателю наилучшие пожелания.