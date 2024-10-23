Москва, 23 октября, 2024, 16:41 — ИА Регнум. В последнее время зарубежные спортсмены стали проявлять повышенный интерес к получению российского гражданства, заявил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

NIKOLAY GYNGAZOV/GLOBAL LOOK PRESS

«Это непривычное для нас явление. Видимо, что-то всё-таки не так благополучно там. Спортсмены и вовсе, я смотрю, прямо в очередь выстроились за российскими паспортами. Это очень приятно и здорово, ведь хорошие специалисты всегда нужны», — приводит его слова «Всёпроспорт».

Васильев уточнил, что за счёт такой тенденции российскому спорту прибудет отличное подспорье к тому моменту, когда начнут снимать санкции. По мнению экс-биатлониста, в России могут укомплектоваться виды спорта, которым сейчас не хватает звёздных спортсменов.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября президент России Владимир Путин заявил, что подготовку российских спортсменов нельзя снижать из-за вынужденной паузы в международных соревнованиях. Он добавил, что Россия всегда была и остаётся сторонником чистого спорта.

Ранее 17 октября российский лидер заявил, что мировой спорт и олимпийское движение стали площадкой для политических игр. Спорт нужно очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по принципу национальности, подчеркнул он.

12 июня Путин на открытии Спортивных игр стран БРИКС отметил, что эти соревнования демонстрируют торжество универсальных ценностей спорта. Они являются современными, устремлены в будущее и также сохраняют самобытность, добавил президент.