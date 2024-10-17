Уфа, 17 октября, 2024, 21:50 — ИА Регнум. Подготовку российских спортсменов нельзя снижать из-за вынужденной паузы в международных соревнованиях. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 17 октября на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

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«Вынужденная пауза в широком участии российских атлетов в международных соревнованиях — не повод снижать качество подготовки новых поколений спортсменов, ослаблять контроль в части правил проведения соревнований, медицинского и медико-биологического сопровождения спорта», — сказал он.

Путин добавил, что Россия всегда была и остаётся сторонником чистого спорта. Он призвал обеспечить защиту здоровья атлетов, находящихся в режиме колоссальных нагрузок.

Как передавало ИА Регнум, ранее 17 октября Путин заявил, что мировой спорт и олимпийское движение стали площадкой для политических игр. Спорт нужно очистить от политизации, двойных стандартов и дискриминации по принципу национальности, подчеркнул он.

12 июня Путин на открытии Спортивных игр стран БРИКС отметил, что эти соревнования демонстрируют торжество универсальных ценностей спорта. Они являются современными, устремлены в будущее и также сохраняют самобытность, добавил президент.