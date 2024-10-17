Уфа, 17 октября, 2024, 18:47 — ИА Регнум. Из мирового спорта и олимпийского движения сделали площадку для политических игр. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Перспективы мирового спорта нуждаются <...> в совместном поиске вопроса, как преодолеть вызовы современности. <...>Очистить спорт от вульгарной политизации, двойных стандартов, унизительной дискриминации, в том числе по принципу национальности», — сказал президент в ходе заседания Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта.

Глава государства отметил важность не допустить раскола международной семьи. По его слова, Россия с уважением относится к любым соперникам. При этом сам спорт должен быть вне политики и оставаться честным.

Как сообщало ИА Регнум, 17 октября Путин прибыл в Уфу, где проходит форум «Россия — спортивная держава». Он проведёт заседание Совета при президенте России по развитию физической культуры и спорта. Власти региона также представят Путину крупнейшие спортобъекты, которые построили к 450-летию Уфы — Дворец борьбы, Центр фехтования и Комплекс гребного слалома.

В сентябре министр спорта РФ Михаил Дегтярёв отметил, что Олимпийское движение сможет вернуться к традиционным стандартам, если главой Международного олимпийского комитета (МОК) станет независимая фигура. По его словам, в перспективе дискриминация в спорте может распространиться на другие страны и народы, если МОК и дальше будет отказываться противостоять давлению коллективного Запада.

В феврале Путин, комментируя вводимые Западом ограничения против российских спортсменов, заявил, что спорт должен быть вне политики. Нужно, чтобы он сближал людей, а не разделял, отметил глава государства.