Ташкент, 23 октября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. По окончании судебно-медицинской экспертизы тела россиян, погибших в одной из гостиниц Ташкента, отправят домой. Об этом 22 октября сообщил ТАСС пресс-секретарь генпрокуратуры Узбекистана Хает Шамсутдинов.

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Говоря о сроках отправки тел погибших на родину, представитель ведомства уточнил, что это будет зависеть от продолжительности исследований.

По его словам, для определения точной причины смерти постояльцев отеля требуется провести целый ряд процедур.

По данным прокуратуры, всего в гостинице обнаружили троих умерших от отравления, двое из них — граждане России. Возбудили уголовное дело.

Как сообщало ИА Регнум, в гостинице «Караман Палас» в Ташкенте обнаружили тела 47-летней журналистки Инессы Паперной и её спутника Максима Радченко. Пара приехала в Узбекистан в отпуск. Журналистка жила в Иркутске, у неё остался 12-летний сын. Мать погибшей уточнила, что тела дочери и её друга привезут в Москву 24 октября. Прощание пройдёт 25 октября, затем их кремируют и похоронят вместе.

Вечером 20 октября на имя журналистки пришла посылка, однако сотрудники отеля не смогли до неё дозвониться, на стук в дверь также никто не ответил. Вскрыв номер, работники обнаружили тела. По информации Baza, смерть могла быть вызвана отравлением газом, который попал в вентиляционную систему после очистки бассейна.