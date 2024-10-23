Казань, 23 октября, 2024, 11:16 — ИА Регнум. Страны БРИКС обладают огромным политическим и экономическим потенциалом и на деле оказывают позитивное влияние на положение дел в мире, заявил президент России Владимир Путин на заседании БРИКС в Казани 23 октября.

Александр Щербак/ТАСС

«Государства — участники нашего объединения обладают поистине огромным политическим, экономическим научно-технологическим и человеческим потенциалом», — заявил он.

Российский лидер добавил, что подобные преимущества лидеров БРИКС дают им возможность не на словах, а на деле оказывать положительное влияние на международную стабильность.

«Все наши государства выступают за равенство, добрососедство и взаимное уважение, за утверждение высоких идеалов дружбы и согласия, за всеобщее процветание и благополучие, не на словах, а на деле проявляют ответственность за будущее мира, оказывают действительно позитивное влияние на положение дел в сфере глобальной стабильности и безопасности», — отметил Путин.

Президент уточнил, что помимо глобальных вопросов лидеры БРИКС уделяют внимание и решению острых региональных проблем.

Как передавало ИА Регнум, в ходе этого заседания Путин призвал лидеров БРИКС обсудить углубление финансовой интеграции, сославшись на решение прошлогоднего саммита в Йоханнесбурге.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров, прибыл генсек ООН Антониу Гутерриш.

Пресс-службе Кремля отмечала, что лидеры уделят на саммите особое внимание вопросам возможного расширения организации.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября, заявил, что данный саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.