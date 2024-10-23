Казань, 23 октября, 2024, 11:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил лидерам стран БРИКС обсудить глобальные проблемы и региональные конфликты, а также финансовое взаимодействие и дальнейшее расширение группы. Об этом он заявил 23 октября, открывая заседание лидеров «десятки» в узком составе на площадке «Казань экспо».

Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/Григорий Сысоев

«Сейчас в узком составе предлагаем рассмотреть наиболее актуальные аспекты глобальной повестки, обменяться мнениями по тематике сотрудничества государств БРИКС на международной арене, включая урегулирование острых региональных конфликтов», — сказал Путин.

Он добавил, что необходимо уделить внимание двум важным решениям предыдущего саммита, прошедшего в Йоханнесбурге. Первый вопрос касается финансового взаимодействия в рамках объединения, а второй, не менее важный, дальнейшего расширения БРИКС.

Россия стремится упрочить авторитет БРИКС в мире, сосредоточиться на решении глобальных и локальных проблем, отметил российский лидер.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Путин провёл на полях саммита БРИКС двусторонние встречи с лидерами КНР, Египта, Индии, ЮАР, а также с главой Нового банка развития. Позже состоялся неформальный ужин, в ходе которого российский лидер пообщался с коллегами с глазу на глаз.

Встречи отличались особой теплотой и дружеским настроем. Так, в ходе переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди российский лидер пошутил, что достигнутый уровень отношений позволяет общаться без переводчиков. Позитивный созидательный настрой разительно отличает саммит БРИКС от форумов западного мира, где ощущается распределение по ролям, а все переговоры направлены не в поддержку чего-либо, а против.

Председательство России открыло перед группой БРИКС новые перспективы развития. В этом году особое внимание направлено на интеграцию новых участников и создание независимой финансовой системы.

Саммит демонстрирует всему миру, что страны БРИКС, а не Запада определяют глобальную повестку. Внимание мира переключилось с заседаний «Группы семи» на заявления участников форума БРИКС. На это указал, в частности, президент Венесуэлы Николас Мадуро, прибывший в Казань вечером 22 октября. По его словам, группа БРИКС стала эпицентром нового многополярного мира, дипломатии и геополитики.