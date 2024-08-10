Минск, 11 августа, 2024, 00:01 — ИА Регнум. С мыслью о том, что он «не вечный», призвал свыкнуться своих сограждан президент Белоруссии Александр Лукашенко и пообещал на пенсии переехать в деревню. Так ответил белорусский лидер 10 августа во время посещения агрогородка Городище Шкловского района на просьбу от одной из жительниц баллотироваться на новый президентский срок, сообщает издание «СБ. Беларусь сегодня».

Иван Шилов ИА Регнум Александр Лукашенко

По словам Лукашенко, он «избаловал немножко» жителей Белоруссии, но они должны понимать, что он «не вечный» и привыкать к мысли о новом лидере.

«Нет, я не говорю, что завтра я вас брошу, послезавтра и прочее. Но всякое в жизни бывает. Вы должны привыкать к тому, что я не вечный, как и все вы», — отметил президент Белоруссии.

Также Лукашенко отметил, что преемнику надо оставить мирную страну, чтобы белорусы вспоминали его с благодарностью.

«Вот уйду, где-нибудь в деревне буду жить с вами рядом, приеду, и вы будете вспоминать и благодарить, что хуже не стало», — пояснил белорусский лидер.

При этом президент Белоруссии подчеркнул, что не всегда всё зависит от него и необязательно урожай собирает тот, кто его посеял. Лукашенко указал, что его главная задача — не допустить конфликт в стране.

Ранее ИА Регнум сообщало, что следующие выборы президента Белоруссии намечены на 2025 год, но точная дата пока не назначена. В феврале этого года Лукашенко заявил, что намерен участвовать в выборах главы государства в 2025 году.

При этом в августе 2022 года Лукашенко заявил, что все обвинения в том, что он «боится народа» и «держится за кресло», ложны и он на самом деле «наелся президентством». Лукашенко пояснил, что его главная задача — вовсе не сохранить власть.

Шестые очередные выборы президента Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. Центральная избирательная комиссия 14 августа объявила окончательные результаты голосования. Так, по данным ЦИК, Лукашенко заручился поддержкой 80,1% избирателей.