Украину и Запад обвинили в использовании ЧВК для вербовки наёмников
Мирошник: Запад и Украина привлекают для вербовки наёмников ЧВК Польши и США
Москва, 23 октября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Украина и западные союзники используют для вербовки наёмников американские и польские частные военные компании (ЧВК). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Исходя из доклада дипломата, речь идёт о ЧВК «Экедеми», «Кьюбик», «Дакхос бенефитс», «Дин корпорейшен», «Форвард обзервейшен групп», «Гиперион сервисис», «Сане оф либерти интернэшнл», «Эй-Эс-Би-Эс Отаго» и «Юропиэн секьюрити экедеми».
Как сообщало ИА Регнум, 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил уход основных сил американской частной военной компании Forward Observation Group из Курской области в первую неделю боёв. По его словам, в составе иностранного легиона были поляки и грузины. Позже ЧВК вернула под Курск только небольшие силы. Командир добавил, что выступающие на стороне Киева иностранные наёмники не работают в качестве штурмовиков, а выполняют функции снайперов, действуют в составе диверсионно-разведывательных групп и групп зачисток, заградительных отрядов. В атаку гонят именно украинцев, заключил Аид.
Министерство иностранных дел России, комментируя появление американской ЧВК в Курской области, отметило, что это доказывает вовлечённость в конфликт Вашингтона. Подчёркивалось, что такие действия опровергают заявления администрации США о непричастности неонацистов к нападению на российскую территорию. Все иностранные наёмники, незаконно пересекающие границу РФ, являются законной военной целью, напомнили в Минобороны.