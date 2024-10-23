Москва, 23 октября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Украина и западные союзники используют для вербовки наёмников американские и польские частные военные компании (ЧВК). Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИА Регнум ВСУ, наемники, Курская область

Исходя из доклада дипломата, речь идёт о ЧВК «Экедеми», «Кьюбик», «Дакхос бенефитс», «Дин корпорейшен», «Форвард обзервейшен групп», «Гиперион сервисис», «Сане оф либерти интернэшнл», «Эй-Эс-Би-Эс Отаго» и «Юропиэн секьюрити экедеми».

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид подтвердил уход основных сил американской частной военной компании Forward Observation Group из Курской области в первую неделю боёв. По его словам, в составе иностранного легиона были поляки и грузины. Позже ЧВК вернула под Курск только небольшие силы. Командир добавил, что выступающие на стороне Киева иностранные наёмники не работают в качестве штурмовиков, а выполняют функции снайперов, действуют в составе диверсионно-разведывательных групп и групп зачисток, заградительных отрядов. В атаку гонят именно украинцев, заключил Аид.

Министерство иностранных дел России, комментируя появление американской ЧВК в Курской области, отметило, что это доказывает вовлечённость в конфликт Вашингтона. Подчёркивалось, что такие действия опровергают заявления администрации США о непричастности неонацистов к нападению на российскую территорию. Все иностранные наёмники, незаконно пересекающие границу РФ, являются законной военной целью, напомнили в Минобороны.