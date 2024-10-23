Донецк, 23 октября, 2024, 05:43 — ИА Регнум. При освобождении посёлка Михайловка в Донецкой Народной Республике (ДНР) российские военные в одном из опорных пунктов ВСУ обнаружили британских наёмников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум Наемники на Украине

На распространённом ведомством видео заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Игорь Красильников рассказал детали операции.

«Про один опорник, который брали. Да, было два военнослужащих из Британии, наёмники. Они в этом опорнике так и остались. Это точно британские военнослужащие, у них были нашивки, флаги на форме натовского образца, ну и вооружение тоже иностранного производства», — уточнил Красильников.

При взятии опорника противника, по его словам, отличился рядовой Саетов. В тёмное время суток он примерно с 50 метров попал из гранатомёта в бойницу опорного пункта, тем самым обеспечив достойное прикрытие, вражеский опорник был взят.

Офицер добавил, что в каждой посадке ВСУ оборудовали окопы, блиндажи, ходы сообщения, лисьи норы. Они не рассчитывали, что им придётся их покидать, заключил Красильников.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября подразделения Центральной группировки войск освободили Михайловку. Также были поражены живая сила и техника семи украинских бригад в районах девяти населённых пунктов в ДНР.

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населённого пункта Михайловка. В ходе спецоперации соединение успешно выполняет боевые задачи, уверенно продвигаясь на красноармейском направлении. За проявленные героизм и стойкость шесть военных бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тыс. солдат отмечены госнаградами, добавил Белоусов.