Донецк, 16 октября, 2024, 10:02 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих Вооружённых сил РФ с освобождением Михайловки в Донецкой Народной Республике. Об этом 16 октября сообщила пресс-служба российского оборонного ведомства.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады с освобождением от врага населённого пункта Михайловка», — указано в Telegram-канале Минобороны.

По его словам, в ходе спецоперации соединение успешно выполняет боевые задачи, уверенно продвигаясь на красноармейском направлении.

За проявленные героизм и стойкость шесть военных бригады удостоены высокого звания Героя Российской Федерации, более 1,6 тыс. солдат отмечены госнаградами.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач и верность воинской присяге.

Как сообщало ИА Регнум, 13 октября подразделения Центральной группировки войск освободили Михайловку. Также были поражены живая сила и техника семи украинских бригад в районах девяти населённых пунктов в ДНР.

11 октября пресс-служба Минобороны сообщила об освобождении населённого пункта Октябрьское в ДНР, 7 октября — об освобождении посёлка Золотая Нива к востоку от Угледара.