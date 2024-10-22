Париж, 23 октября, 2024, 00:24 — ИА Регнум. В конфликте на Украине проиграл Запад, на мировую арену выходят новые игроки. Изоляцию России не поддержали в большинстве стран, заявил французский антрополог, демограф, историк Эммануэль Тодд.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

«Очень просто: Запад проиграл конфликт на Украине. Сейчас идёт реорганизация мира, причём не в соответствии с представлениями Запада», — отметил он в интервью Berliner Zeitung.

Страны БРИКС, по его словам, оказались в числе новых игроков на мировой арене. Большинство стран не захотели изолировать Россию. В этом случае БРИКС выглядит как своего рода противовес Западу, добавил эксперт.

Напомним, в 1976 году Тодд предсказал «крушение Советского Союза».

Как сообщало ИА Регнум, Запад сможет услышать Россию только после того, как она победит в конфликте на Украине, заявил в сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что западным странам нужно вернуться к выполнению Устава ООН, одобренного много лет назад. По мнению дипломата, Запад не даст киевскому режиму пойти на справедливые переговоры с Россией, основанные на Уставе ООН, из-за государственного переворота на Украине в прошлом.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со СМИ стран БРИКС похвалил западные государства за признание невозможности «победить Россию на поле боя». Мирные процессы не должны быть связаны с перемирием на неделю, на две или на год, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. России нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира, подчёркивал Путин.