Москва, 22 октября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. Фонд «Защитники Отечества» открыл в Госдуме выставку «Отец Героя», в экспозицию вошли 38 фотографий отцов, чьи сыновья героически сражались на СВО, сообщила ИА Регнум пресс-служба фонда.

Фонд «Защитники Отечества»

Выставка посвящена родителям ветеранов, которые стали образцом доблести и чести для многих поколений, отметила на церемонии открытия заместитель министра обороны России, председатель фонда Анна Цивилёва. Именно родные прививали героям истинные ценности, подчеркнула она.

Фонд «Защитники Отечества»

«Современные защитники возрождают в России традиции памяти героизма. Нам нужно, чтобы она жила вечно. Мы будем чтить их, как чтим наших дедов и прадедов», — сказала Цивилёва.

Фонд с особым вниманием относится к семьям ветеранов и погибших героев, рядом с ними всегда есть социальные координаторы и психологи, готовые оказать помощь и поддержку, а многие из близких ветеранов сами работают в филиалах фонда, отметила председатель «Защитников Отечества».

Погибшие участники спецоперации пожертвовали собой ради страны, и необходимо сделать всё, чтобы память о них жила, заявил в свою очередь председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Близкие защитников поблагодарили организаторов за проведение выставки, отметив, что это еще один шаг к увековечению подвига их детей.

«Очень важно, чтобы их подвиги не забывались. Я всегда буду гордиться своим сыном, его боевыми товарищами и всеми молодыми ребятами, которые с мужеством пошли защищать нашу страну», — заявил житель Бурятии Андрей Вторушин, чей сын погиб в ходе СВО, спасая товарищей.

Для каждого родителя погибшего героя важно знать, что его сын был такой не один, а выставка — хороший способ рассказать об исконно русском героизме через личные истории, отметила в свою очередь жительница Чувашии Олеся Петрова, чей сын также героически погиб в зоне СВО.

Выставка будет показана в регионах России, её будут дополнять фотографиями и историями героев, сообщила также пресс-служба «Защитников Отечества».

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре в Луганске фонд «Защитники Отечества» провёл встречу с родными погибших участников СВО. Близкие погибших героев поделились воспоминаниями. Также на встрече обсудили актуальные для семей участников спецоперации вопросы.

Президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» ранее заявил, что страна будет помнить подвиги бойцов СВО.

В 2021 году указом президента в России был учреждён День Отца. Он отмечается ежегодно в третье воскресенье октября.