Луганск, 18 октября, 2024, 20:30 — ИА Регнум. В Луганске 17 октября прошёл круглый стол, на который пригласили родственников погибших участников СВО, сообщил Государственный фонд «Защитники Отечества».

Администрация Главы Луганской Народной Республики

В мероприятии, приуроченном ко Дню отца, участвовали председатель регионального отделения Ассоциации ветеранов СВО в Луганской Народной Республике Василий Тарасов и заместитель председателя регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России» в ЛНР Александр Бурлаков.

Глава филиала фонда «Защитники Отечества» в ЛНР Ольга Гонтарева выразила благодарность матерям и отцам погибших в спецоперации воинов.

«Гордиться такими земляками, помнить об их подвиге и чествовать их память, — отметила она.

Своими воспоминаниями о героях поделились с присутствующими родители Дмитрия Михайличенко из Лутугино, отец Дмитрия Бронникова из Антрацита, отец и сестра Владимира Кульчицкого из Ровеньков. Память погибших почтили минутой молчания.

«Большая честь — собраться с вами за одним столом. Спасибо вам за то, что ваши любовь и внимание воспитали героев, вставших на защиту Родины. И низкий вам поклон», — заявил Бурлаков.

Он вручил родителям погибших благодарности от регионального отделения Всероссийского общественного движения «Отцы России».

Участники круглого стола обсудили актуальные для семей участников СВО вопросы.

Кроме того, в рамках празднования Дня отца 18 октября в Луганской средней школе № 38 имени маршала К. Е. Ворошилова состоялась встреча «Диалог с героями». На неё были приглашены отец и сын Сергей и Никита Мынка. Ветераны боевых действий поделились своим опытом и рассказали старшеклассникам о важности отцовского примера, о доблести, чести, о значимости семьи.

«Долг любого мужчины, отца — защищать своих детей, свою землю. Когда была объявлена специальная военная операция, вся мужская часть нашей семьи без раздумий отправилась на передовую. Сначала ушёл брат жены, через день — я, следом — мой сын Никита», — рассказал Сергей Мынка.

Никита Мынка сейчас является участником проекта «Спасибо, братцы!» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

«У меня были глубокие чувства, потому что с детства меня воспитывали, что нужно защищать свою страну и отстаивать её интересы», — сообщил он.

Дети задали интересующие их вопросы ветеранам СВО. Десятиклассница Марина Петрикина отметила, что с тревогой слушала об участии героев в боевых действиях.

«Если бы у каждого ребёнка был такой отец — честный, ответственный, готовый встать на защиту семьи и родной земли в любую минуту, то мир был бы намного лучше. Потому что всё, чему мы учимся, что знаем, мы берём от родителей. Встреча была очень увлекательной, и я много интересного для себя узнала и услышала», — отметила девочка.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени» заявил, что страна будет помнить подвиги бойцов СВО.

День Отца был учреждён указом президента в 2021 году. Он ежегодно отмечается в России в третье воскресенье октября.