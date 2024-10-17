Уфа, 17 октября, 2024, 18:31 — ИА Регнум. Вся Россия всегда будет помнить подвиги бойцов специальной военной операции. Об этом 17 октября заявил президент России Владимир Путин на встрече в Уфе с участниками турнира для ветеранов СВО «Герои нашего времени».

РИА Новости / Кристина Кормилицына

«Уверен, что для людей с таким характером, как ваш, для людей, которые не побоялись под пули идти, не может быть ничего, что бы остановило вашу жизнь, ваше развитие, — даже из-за того, что с вами случилось после тяжёлых травм в ходе боевых действий», — отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, 14 июня Путин на встрече с участниками программы «Время героев» в подмосковном Солнечногорске обратился от имени руководства страны к участникам специальной военной операции. Он отметил, что руководство государства думает о героях СВО каждую минуту, потому что от них зависит будущее страны.

На церемонии вручения государственных наград в Кремле 12 июня Путин заявил, что героев СВО поддерживает весь народ России. Глава государства добавил, что россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу страны. Эти чувства служат надёжной опорой участникам СВО, подчеркнул он.