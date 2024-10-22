Киев, 22 октября, 2024, 17:47 — ИА Регнум. В случае ухудшения положения ВСУ отдельные страны НАТО могут ввести войска на Украину, заявил 22 октября полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Kay Nietfeld/Global Look Press

Такая ситуация станет возможной, если нынешнее отступление ВСУ превратится в массовое бегство и обрушение фронта, сказал Стариков в ходе эфира в своём YouTube-канале.

«Если будут серьёзные прорывы на оперативную глубину, то отдельные страны НАТО введут свои войска на территорию Украины. НАТО не введёт, но отдельные страны введут, если будет такая угроза», — отметил Стариков.

Как передавало ИА Регнум, ранее в октябре государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж не исключает варианта отправки войск на Украину. Он сослался на слова президента страны Эммануэля Макрона и указал на необходимость рассмотреть возможность проведения учебных миссий.

До этого президент Франции неоднократно заявлял о возможной отправке войск западных стран на Украину. Также в октябре о готовности отправить военных на Украину заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Президент России Владимир Путин ранее подчёркивал, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта. Также глава российского государства отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российских вооружённых сил. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что заявления Макрона о готовности к прямому участию в конфликте на Украине провокационны и нагнетают напряжённость на континенте.