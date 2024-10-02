Таллин, 2 октября, 2024, 22:48 — ИА Регнум. Власти Эстонии допускают возможность отправки своих военнослужащих на Украину. Каких-либо конкретных решений в этом вопросе на данный момент не принято, заявил 2 октября глава эстонского минобороны Ханно Певкур.

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По его словам, эстонские власти рассматривают возможность отправки военных на запад Украины для выполнения миссий, не связанных с боевыми действиями.

«Если бы нам пришлось отправить большое подразделение, например бригаду с техникой и оборудованием, то оно стало бы целью для России», — сообщил он в комментарии для радиостанции Polskie Radio.

Певкур отметил, что Эстония в первую очередь должна предусмотреть возможность обеспечивать безопасность своих военных, прежде чем отправить их на Украину. Также необходимо решить вопросы логистики и материально-технического обеспечения.

Кроме того, он указал на важный момент, из-за которого Эстония, будучи страной — членом НАТО, должна согласовывать подобные решения с другими членами Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, ранее государственный секретарь Франции по делам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Париж не исключает варианта отправки своих сухопутных войск на Украину. Он сослался на слова президента республики Эммануэля Макрона и добавил, что необходимо рассмотреть возможность проведения учебных миссий. До этого президент Франции неоднократно заявлял о возможной отправке войск западных стран на Украину.

Президент России Владимир Путин подчёркивал, что ввод военных контингентов Запада на Украину приблизит риск глобального конфликта ещё на один шаг. Также он отмечал, что все иностранные военные на украинской территории окажутся в зоне поражения российских вооружённых сил. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, заявления Макрона о готовности прямого участия в конфликте на Украине провокационны и нагнетают напряжённость на континенте.