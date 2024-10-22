Казань, 22 октября, 2024, 17:37 — ИА Регнум. БРИКС является важнейшей платформой для консолидации стран с развивающимся рынком, заявил председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Казани, где с 22 октября проходит саммит объединения.

Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru/РИА Новости

«БРИКС — одна из самых важных платформ сотрудничества для консолидации стран с развивающимся и формирующимся рынком, она выступает системообразующим фактором формирования равноправной и упорядоченной многополярности и общедоступной инклюзивной экономической глобализации», — сказал Путин.

Вместе с этим Си Цзиньпин отметил, что отношения России и КНР не зависят от международной ситуации.

Как передавало ИА Регнум, Владимир Путин заявил 25 сентября, что страны БРИКС обошли «Группу семи» по вкладу в мировую экономику и двигаются дальше. Он отметил, что в мире формируется новая система отношений, лидирующие роли занимают государства Глобального Юга, участники таких перспективных объединений, как БРИКС.

Российский лидер уточнил, что на страны Глобального Юга приходится более половины мирового ВВП, а на страны БРИКС — треть.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 14 октября назвал БРИКС привлекательным и более демократическим объединением для многих стран, чем западные «замкнутые клубы». По его словам, всё больше государств мира считают необходимым выстраивать отношения по-новому и не приемлют диктата одной страны в отношении другой.

Трёхдневный XVI саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. На нём будут представлены 36 стран, 22 из которых — на высшем уровне. Также запланирован визит Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.