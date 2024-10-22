Москва, 22 октября, 2024, 14:16 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95мс выполнили полёт над нейтральными водами Японского моря, сообщила 22 октября пресс-служба Министерства обороны.

В сентябре сообщалось, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили полёт над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений «Океан-2024». Ракетоносцы отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника.

Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. Продолжительность полёта составила более 10 часов, он выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В рамках тех же учений в сентябре стратегические ракетоносцы Ту-160 пролетели над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Экипажи отработали нанесение ударов крылатыми ракетами по условным объектам противника. Ракетоносцы сопровождали самолёты Су-35С и Су-30СМ. В небе экипажи находились более девяти часов. Полёты прошли в строгом соответствии с международными правилами.

Новость дополняется.