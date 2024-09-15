Москва, 15 сентября, 2024, 12:39 — ИА Регнум. Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили полёт над нейтральными водами Чукотского моря в рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Океан-2024», сообщает 15 сентября Министерство обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил России выполнили полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Чукотского моря в рамках СКШУ «Океан-2024», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, они отработали учебные вопросы по нанесению авиационных ударов крылатыми ракетами по критически важным объектам условного противника. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-35С и Су-30СМ ВКС РФ. Продолжительность полёта составила более 10 часов.

«Полёт самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства», — добавили в министерстве.

Ранее командующий 11-й воздушно-десантной дивизией армии США генерал-майор Джозеф Хилберт заявил изданию Business Insider, что США оперативно перебросили на Алеутские острова штата Аляска пусковую установку HIMARS с ракетами большой дальности действия и контрбатарейный радар. Он уточнил, что размещение вооружения связано с российскими учениями «Океан-2024».

Как передавало ИА Регнум, арктическая группировка Северного флота 10 сентября приступила к учениям «Океан-2024», в ходе которых изучает возможные районы боевых действий, условия применения разнородных сил, оружия и технических средств, а также отрабатывает специальные операции по блокированию и уничтожению террористов.

В манёврах принимают участие более 400 боевых кораблей, подлодок и судов обеспечения. Также задействованы свыше 120 самолётов и вертолётов морской авиации ВМФ и Воздушно-космических сил, около 7 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тыс. человек личного состава. В составе группировки — большой противолодочный корабль «Вице-адмирал Кулаков», большой десантный корабль «Александр Отраковский», спасательное буксирное судно «Алтай» и танкер «Сергей Осипов».