Москва, 22 октября, 2024, 13:27 — ИА Регнум. Можно рассмотреть проведение выставочного матча между сборной командой России по футболу и паралимпийской сборной, сообщил президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Нина Зотина/РИА Новости Павел Рожков

«Вполне можно было бы рассмотреть проведение выставочного матча между сборной командой России по футболу и паралимпийской сборной по футболу. Надо отметить, что Алексей Смертин возглавляет комитет по социальной ответственности. Они проводят разные мероприятия для людей с различными формами инвалидности», — сказал он агентству «РИА Новости».

Рожков уточнил, что различные мероприятия для инвалидов проводятся по пять-шесть раз в год и собирают по 500–600 зрителей.

Как передавало ИА Регнум, в октябре не состоялся матч между сборными России и Пакистана. 9 октября главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин сообщил, что в ноябре планируются два товарищеских матча, один из которых будет проведён с командой Сирии. Карпин отметил, что не видит смысла проводить встречу с командой из Пакистана, если на матч выйдут футболисты неофициальной сборной.

5 сентября российские футболисты в Ханое победили команду из Вьетнама в товарищеском матче со счётом 3:0. Через два дня планировался матч со сборной Таиланда, но его отменили из-за непогоды.