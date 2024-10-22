Вашингтон, 22 октября, 2024, 13:24 — ИА Регнум. Ситуация на Украине может резко обостриться, если Южная Корея решит отправить в зону конфликта своих военных. Об этом 22 октября заявил американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск.

KIM Jae-Hwan/Global Look Press

«Ситуация, похоже, обостряется», — написал бизнесмен в соцсети X.

Ранее журнал Newsweek сообщил, что Южная Корея может решиться на отправку своих военных на Украину, если подтвердится участие в конфликте бойцов КНДР на стороне России. По данным издания, Сеул выразил готовность помочь Вооружённым силам Украины в допросе северокорейских военных и переводе их слов при попадании в плен. Также Южная Корея намерена обучать украинских бойцов и познакомить их с тактикой военнослужащих КНДР.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 14 октября без доказательств обвинил КНДР в участии в украинском конфликте. Он якобы заслушал доклад украинских разведывательных служб по этому вопросу.

В свою очередь глава минобороны США Ллойд Остин отметил, что не может подтвердить заявления Киева о якобы присутствии войск Северной Кореи в зоне проведения российской спецоперации. Он уточнил, что Пентагон продолжит изучать этот вопрос.

О том, что Северная Корея якобы может направить свои войска в зону конфликта на Украине для поддержки России, 8 октября заявил глава минобороны Южной Кореи Ким Ён Хён. На фоне своих заявлений он напомнил о взаимном договоре РФ и КНДР и назвал его «похожим» на союз.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 10 октября назвал такие заявления южнокорейской стороны похожими на информационную утку.

Президент России Владимир Путин в ходе своего июньского визита в Пхеньян подчёркивал, что в использовании северокорейских войск в зоне проведения специальной военной операции нет никакой необходимости.