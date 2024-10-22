Нижний Новгород, 22 октября, 2024, 12:02 — ИА Регнум. Все находившиеся на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку в Нижегородской области, живы, сообщила 22 октября пресс-служба министерства здравоохранения региона.

Petrov Sergey/Global Look Press

Пилот воздушного судна получил травмы, сказано также в сообщении, передаёт «РИА Новости».

«Один из бортов нижегородской санитарной авиации совершил жёсткую посадку в ходе выполнения санитарного вылета. По предварительным данным, все находившиеся на борту живы, один из пилотов получил травму», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Национальной службе санитарной авиации Ростеха проинформировали, что в Нижегородской области совершил жёсткую посадку санитарный вертолёт, перевозивший пациента. По предварительным данным, причиной стали проблемы технического характера.

Сообщалось, что один из пилотов повредил ногу, а остальные находившиеся на борту отделались ушибами и не получили существенных травм. На место происшествия были направлены два вертолёта для эвакуации людей.

3 сентября вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт Ми-171 перестал выходить на связь на границе с Бурятией. Воздушное судно с медиками и экипажем на борту выполняло санитарный рейс. На борту Ми-171 находились четыре члена экипажа и два медицинских работника, которые пострадали во время жёсткой посадки. Позднее стало известно, что причиной жёсткой посадки стал удар молнии и отказ рулевого управления.