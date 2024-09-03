Иркутск, 3 сентября, 2024, 14:33 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-171 (модификация Ми-8) совершил аварийное приземление в Иркутской области в результате удара молнии и отказа рулевого управления. Об этом 3 сентября рассказал начальник координационного центра поиска и спасания региона Виктор Дрегер.

РИА Новости/Евгений Биятов

«Причина этой аварийной ситуации — ударила молния, отказ рулевого управления», — процитировало его слова ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября вылетевший из Иркутска в Орлик вертолёт Ми-171 перестал выходить на связь, находясь на границе с Бурятией. Воздушное судно с медиками и экипажем на борту выполняло санитарный рейс.

Позднее в этот же день экипаж вертолёта по спутниковому телефону сообщил, что с Ми-171 всё хорошо, все находящиеся на его борту люди остались живы. В их направлении вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями.

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура 3 сентября уточнила, что на борту Ми-171 находились четыре члена экипажа и два медицинских работника, которые пострадали во время жёсткой посадки. Следственный комитет возбудил уголовное дело по этому факту.