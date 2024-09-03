Улан-Удэ, 3 сентября, 2024, 13:45 — ИА Регнум. В результате жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Усольском районе Иркутской области пострадали два медработника. Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Кадр из видео

Отмечается, что, по предварительной информации, ранее 3 сентября с вылетевшим из Иркутска в Орлик вертолётом Ми-8 авиакомпании «Баргузин» была потеряна связь, так как он совершил жёсткую посадку на расстоянии 8 км от посёлка Раздолье.

«На борту находились четыре члена экипажа и два медицинских работника. Двое пассажиров получили телесные повреждения», — говорится в Telegram-канале надзорного ведомства.

В настоящее время ведётся выяснение обстоятельств инцидента, прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности полётов.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 3 сентября вертолёт авиакомпании «Баргузин» перестал выходить на связь на границе Бурятии с Иркутской областью. Воздушное судно с медиками и экипажем выполняло санитарный рейс.

Позднее в этот же день экипаж Ми-8 по спутниковому телефону сообщил, что с вертолётом всё хорошо, все находящиеся на борту люди живы. К ним вылетел борт «Байкал Аэро» со спасателями. Следователи организовали проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).