* — террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ

Москва, 22 октября, 2024, 10:40 — ИА Регнум. Жителя Москвы Владислава Соседко обвинили в покушении на госизмену и терроризм за попытку вступить в запрещённые в РФ террористические украинские организации «Русский добровольческий корпус» (РДК) и «Легион «Свобода России». Об этом сообщили в правоохранительных органах.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Соседко Владиславу Денисовичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка к участию в деятельности признанной в РФ террористической организации). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — приводит ТАСС сообщение представителя правоохранительного ведомства.

Согласно данным следователей, 18-летний подозреваемый в одном из мессенджеров высказался о желании участвовать в боевых действиях в рядах украинских «Русского добровольческого корпуса» и «Легиона «Свобода России» на стороне Вооружённых сил Украины (ВСУ), однако был задержан правоохранителями.

Как передавало ИА Регнум, ранее спецслужбы Донецкой Народной Республики (ДНР) задержали жителя Ясиноватой за попытку войти в состав «Русского добровольческого корпуса». Оперативники задержали подозреваемого в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. Следственное подразделение республиканского УФСБ возбудило в отношении мужчины уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»).

Жителю Москвы Евгению Мищенко, пытавшемуся вступить в украинский «Легион «Свобода России», грозит до 16 лет лишения свободы. На таком сроке заключения настаивает государственное обвинение. Мищенко задержали в сентябре 2023 года и обвинили в участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической. Он признал свою вину.