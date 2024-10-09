Москва, 9 октября, 2024, 13:50 — ИА Регнум. Государственное обвинение попросило суд приговорить к 16 годам лишения свободы жителя Москвы Евгения Мищенко, пытавшегося вступить в украинский «Легион «Свобода России» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), передаёт ТАСС.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Мищенко задержали в сентябре 2023 года и обвинили в участии в деятельности организации, которая признана в РФ террористической. Он признал свою вину.

«Гособвинение просит признать Мищенко виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет», — сообщили во 2-м Западном окружном военном суде.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября жителя Нижнего Новгорода арестовали за сотрудничество с террористическим формированием «Легион «Свобода России». Мужчина по личной инициативе установил контакты с запрещённой структурой и выполнил несколько заданий, в ходе одного из которых был задержан сотрудниками ФСБ.

В июне 34-летний гражданин, собиравший данные для атаки дронов ВСУ в Петербурге, был приговорён к 10 годам колонии строгого режима. Его признали виновным по статьям о госизмене и участии в террористической деятельности. По данным следствия, мужчина намеревался вступить в «Легион «Свобода России», связался с представителями террористического формирования через мессенджер и выразил желание участвовать в боевых действиях против ВС РФ.