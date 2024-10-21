Донецк, 21 октября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Российские военные в зоне проведения спецоперации в Донецкой Народной Республике (ДНР) захватили опорный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ), спрятанный под землёй. Об этом 21 октября сообщило Life.ru со ссылкой на данные Telegram-каналов.

Александр Река/ТАСС

По информации СМИ, бойцы штурмовых подразделений группировки российских войск «Восток» скрытно зашли в укрепрайон, не используя технику, чтобы не выдать передвижение военных.

Опорный пункт представляет собой целый подземный город из капитально возведённой сети туннелей. Выбить противника из такого укрепления можно только в ближнем бою. Поэтому когда начинается штурм, украинских военных закидывают гранатами.

В районе какого населенного пункта был взят опорник, не уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России в минувшие сутки 20 октября нанесли удары по объектам энергетики, обеспечивающим действия Вооружённых сил Украины (ВСУ), и инфраструктуре военных аэродромов украинской армии. Также российские силы при поддержке авиации, ударных дронов, ракетных войск и артиллерии поразили пункт временной дислокации иностранных наёмников, цеха производства и склады хранения ударных беспилотных летательных аппаратов.

19 сентября российские подразделения поразили главный центр специальной радиосвязи Главного управления разведки ВСУ, который был скрыт глубоко под землёй. Удары по объекту нанесли авиация и ракетные войска. Центр военной разведки украинских боевиков находился в Киевской области и на поверхности был замаскирован под заброшенное гражданское здание.