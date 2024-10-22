Курск, 22 октября, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Группа украинских пехотинцев попала в плен к бойцам ВС России в Курской области из-за заклинивших автоматов. Об этом рассказал один из военных ВСУ Владимир Горбатко.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

Он уточнил, что после трёх-четырёх произведённых выстрелов его автомат заклинило, поскольку оружие было мокрое.

«Все автоматы наши клинанули. Гранат у нас нет. Я когда высунулся из этого окопа, когда меня брали — на меня торчало два автомата», — рассказал он «РИА Новости».

Командование ВСУ, по его словам, перед заброской на территорию России внушало бойцам, что задание лёгкое и продлится три дня. На месте украинцам приказали просто охранять позицию и ждать подмены.

На самом деле служба оказалась иной, продолжил Горбатко. Оказавшись на позициях, шести пехотинцам ВСУ пришлось буквально закапываться в норы, чтобы выжить под плотным огнём российских войск.

Уточняется, что Горбатко числился пехотинцем ВСУ 157-й бригады. Его и сослуживцев взяли в плен на территории Курской области.

Как сообщало ИА Регнум, 21 октября командир отряда спецназа «Ахмат» с позывным Аид рассказал о взятии в плен разведчиков ВСУ, похищавших мирных жителей в Курской области. По его словам, речь идёт о бойцах из 61-й бригады ВСУ, у которых на камерах были видеозаписи с пытками гражданских и российских военных. Боевики не смогли объяснить, куда они пытались вывозить людей, поделился командир отряда.

У села Золотая Нива в Донецкой Народной Республике 10 боевиков ВСУ во главе с командиром попали в засаду. Троих из них ликвидировали в ходе боя, ещё семерых, включая командира одного из взводов, удалось взять в плен.