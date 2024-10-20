Донецк, 20 октября, 2024, 13:02 — ИА Регнум. Десять боевиков Вооружённых сил Украины (ВСУ) во главе с командиром попали в засаду у села Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Павел Лисицын/РИА Новости

По информации ТАСС, трое из украинских боевиков были ликвидированы в ходе боя и ещё семерых, включая командира одного из взводов, удалось взять в плен.

Отмечается, что сейчас пленных эвакуировали с поля боя и оказывают им необходимую медпомощь.

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября военные армии России взяли в плен снайпера ВСУ Юрия Маслюкова, уснувшего в засаде. По словам пленного, батальон, в котором он служит, несколько раз был разгромлен и затем переукомплектован, при этом многие бойцы самовольно оставляют позиции и убегают с них.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 18 октября сообщил, что в плен к российским военным за неделю сдалось 48 боевиков украинских формований. При этом ВСУ потеряли за неделю в зоне спецоперации 15,5 тыс. бойцов.