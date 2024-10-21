Париж, 22 октября, 2024, 02:27 — ИА Регнум. Руководитель минобороны Франции Себастьян Лекорню, комментируя «план победы» главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил, что пришло время заняться вопросом размещения сил неядерного сдерживания на Украине.

GautierGadriot Министр обороны Франции Себастьян Лекорню

По мнению министра, обнародованный «план победы» — это начало политического пути, и необходимо задаться вопросом: «Что будет после?»

«Вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины актуален, чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России», — сказал Лекорню в эфире телеканала LCI.

Что французский военный чиновник подразумевал под «угрозой», он не пояснил. По его мнению, «план победы» включает ряд «интересных» пунктов, которые заслуживают внимания и изучения.

Глава минобороны добавил, что со стороны Киева уже наблюдается разворот к военно-политической риторике — однажды Украина возобновит диалог с Россией, о капитуляции русских никто никогда не заявлял, заключил Лекорню.

Как сообщало ИА Регнум, Россия предостерегла иностранных партнёров от поддержки «плана победы» Зеленского, сказал директор второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Алексей Полищук. Дипломат добавил, что сам факт выдвижения «плана победы» дезавуирует заявления киевского режима о стремлении к миру, так как его суть заключается в максимальной эскалации конфликта. По его словам, подобный документ напоминает «ещё один крик о помощи».

16 октября Зеленский представил свой «план победы», первым пунктом которого является приглашение Украины в НАТО. Новый генсек альянса Марк Рютте в тот же день отметил, что пока преждевременно говорить о полной поддержке этого плана. Он подчеркнул, что Североатлантический альянс обсудит отдельные аспекты этого документа.

Также «план победы», в частности, предполагает «укрепление обороны» Украины и перенос боевых действий «на территорию России», «неядерное сдерживание» РФ путём размещения западного оружия на Украине.

Президент России Владимир Путин 18 октября заявил, что Россия заинтересована в том, чтобы завершить конфликт на Украине как можно быстрее, но определять сроки — сложная и контрпродуктивная вещь.