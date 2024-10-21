Лондон, 21 октября, 2024, 22:23 — ИА Регнум. Россия вошла в первую десятку стран в рейтинге по объёму производства, Великобритания при этом утратила свою позицию. Об этом заявил посол в Лондоне Андрей Келин в интервью британскому телевидению, размещённому на канале дипмиссии в YouTube.

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Келин отметил, что Россия восстановила свою экономику, в 2023 году она росла и продолжит расти быстрее, чем у Евросоюза и G7.

«Россия в рейтинге стран по объёмам производства заняла седьмое место — позицию, на которой раньше была Великобритания, а теперь она вышла из первой десятки», — добавил посол, отвечая на вопрос о последствиях антироссийских санкций.

Британской журналистке Лоре Кюнсберг, а также всем желающим, дипломат предложил посетить Россию и убедиться в благополучии страны.

Как передавало ИА Регнум, 17 октября Великобритания снова расширила санкции против России. Крупнейший пакет мер был введён в отношении российских танкеров. Также Лондон ввёл санкции против газовой компании РФ.

По итогам 2024 года показатель роста валового внутреннего продукта России вырастет на 3,9%, сообщили 30 сентября в Минфине. По прогнозу, в ближайшие три года экономическая динамика страны вернётся на умеренную траекторию в 2,5-2,8%. В 2028–2030 годах продолжится рост на 3,0-3,2%.

Президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что антироссийские санкции привели к обратному результату. Запад ожидал, что экономика страны развалится, но она, напротив, растёт и развивается, подчёркивал глава государства.