Москва, 30 сентября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. По итогам 2024 года показатель роста валового внутреннего продукта России (ВВП) вырастет на 3,9%, сообщили 30 сентября в Минфине.

Дарья Антонова ИА REGNUM

Министерство направило в Госдуму законопроект о федеральном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Его подготовили на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития, согласно которому в ближайшие три года экономическая динамика вернётся на умеренную траекторию в 2,5-2,8%. В 2028–2030 годах продолжится рост на 3,0-3,2%.

Предложенный проект федерального бюджета направлен на реализацию национальных целей развития, сообщили в Минфине.

В документе отмечается, что рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении в 2025 году составит 11,6% (с 36,1 трлн рублей в 2024 году до 40,29 трлн рублей в 2025 году). Затем ожидается умеренный рост доходов. Также прогнозируется рост расходов федерального бюджета — с 39,4 трлн рублей в 2024 году до 41,46 трлн рублей.

Исполнение федерального бюджета в 2025 году ожидается с дефицитом на уровне 0,5% ВВП, в 2026 году — на уровне 0,9% ВВП, в 2027 году — 1,1% ВВП. За эти три года ненефтегазовый дефицит будет сокращен до 5,0% ВВП в 2027 году.

Как отметили в Минфине, в 2025–2027 годах основными источниками финансирования дефицита бюджета будут государственные заимствования РФ. Объём госдолга России останется на безопасном уровне в 18%.

Как сообщало ИА Регнум, в 2023 году показатель роста ВВП составил 3,6%. В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин заявил, что федеральный бюджет должен быть разработан исходя из общегосударственных приоритетов и стратегических планов.

Министр финансов России Антон Силуанов 30 августа заявил, что показатель роста ВВП до конца 2024 года достигнет 3,9%. Глава ведомства отметил, что все, связанные с поддержанием экономики и удовлетворением потребностей Вооруженных сил России бязательства, будут исполнены.

Правительство 29 сентября одобрило проект федерального бюджета на период с 2025 по 2027 год.