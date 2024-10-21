Москва, 21 октября, 2024, 17:26 — ИА Регнум. В Москве 3 ноября состоится ежегодная акция «Ночь искусств». Об этом сообщила заместитель мэра российской столицы Наталья Сергунина.

Мos.ru

Для посетителей подготовили более 300 мероприятий: концерты, спектакли, экскурсии, поэтические чтения, выставки и даже музыкальный круиз. Программа объединит свыше 200 культурных и общественных пространств.

«В этот раз особенностью акции станет сочетание разных стилей и эпох. Столичные режиссёры, композиторы и артисты представят современные интерпретации произведений классиков», — рассказала Сергунина.

Все желающие смогут посетить мероприятия бесплатно, но на некоторые из них необходимо будет предварительно зарегистрироваться.

В 20:30 в здании Рижского вокзала выступит пианист-неоромантик Никола Мельников в сопровождении оркестра. А в 22:30 состоится шоу композитора и вокалиста Леонида Овруцкого. Живое звучание фортепиано и ансамбля дополнят световыми проекциями. Оба отделения объединит космическая тематика.

В центре «Зотов» вечер посвятят 150-летию со дня рождения режиссёра Всеволода Мейерхольда. На площадке будет работать выставка, также для посетителей подготовят лекции, театральный перформанс и кинопоказ.

В 18:00 в рамках «Ночи искусств» состоится празднование 25-летия Московского джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана. Его участники и приглашённые артисты исполнят джазовые композиции на борту теплохода во время прогулки по Москве-реке.

В Театре на Трубной артисты труппы в рамках ночной экскурсии «Мифы дома на Трубе» расскажут о событиях, которые происходили в этом здании в XIX веке.

Кроме того, москвичи и гости города смогут прогуляться по экспозициям парка «Зарядье», музею-заповеднику «Царицыно», мастерским художников Зураба Церетели и Дмитрия Налбандяна.

Как сообщало ИА Регнум, 4 октября в Москве состоялся фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций». Посетители смогли увидеть более 30 новейших разработок в сфере мультимедийных технологий и совершить виртуальный полёт над Россией, создать своего цифрового двойника внутри произведений искусства и многое другое.

В столице с 14 по 21 декабря в 11-й раз пройдёт международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Мероприятие состоится при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России. На участие в конкурсе уже поступило более 300 заявок из 15 стран.