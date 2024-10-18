Москва, 18 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. В столице с 14 по 21 декабря в 11-й раз пройдёт международный фестиваль «Дни короткометражного кино» (Short Film Days). Мероприятие состоится при содействии Президентского фонда культурных инициатив и Союза кинематографистов России.

Пресс-служба фестиваля Дни короткометражного кино в Москве

На участие в конкурсе уже пригласили более 300 заявок из 15 стран. Среди них — картины из России, Азербайджана, Беларуси, Бразилии, Болгарии, Великобритании, Индии, Ирана, Казахстана, Канады, Македонии, ОАЭ, США, Турции и Японии.

Подать заявку на участие можно до 20 октября включительно. Шорт-лист конкурсной программы будет объявлен не позднее 1 ноября.

«География конкурса по сравнению с прошлым годом увеличилась вдвое. Это показатель актуальности и востребованности короткого метра в мировой киноиндустрии, — отмечает руководитель фестиваля, генеральный директор продюсерского центра MovieStart Дмитрий Якунин. — Мы будем продолжать приобщать фильмы к широкой зрительской аудитории, а также создавать все условия для реализации творческого потенциала будущих авторов, развивая киноклубное движение».

Пресс-служба фестиваля Дни короткометражного кино в Москве

В этом году впервые совместно с конкурсом генеративного контента My Film 48 введена номинация нейросетевых фильмов.

«С каждым годом всё больше кинематографистов прибегают к услугам искусственного интеллекта в своей работе, начиная от написания сценария, генерации изображений и заканчивая озвучиванием главных персонажей», — рассказал куратор фильмов с генерированным контентом Павел Перегудов. Он отметил, что это направление развивается, а номинация придаст современности и новизны киносмотру. «Это то, чем мы будем удивлять индустрию и зрителей в этом году», — подчеркнул Перегудов.

Помимо нейросетевых фильмов, в программу войдут игровые, документальные и анимационные ленты. Призовой фонд фестиваля составит 1,5 миллиона рублей.

Пресс-служба фестиваля Дни короткометражного кино в Москве

После окончания фестиваля в городах России с 21 декабря 2024 года по 15 февраля 2025 года в рамках фестиваля пройдут некоммерческие показы в кинотеатрах, барах, театрах, университетах, библиотеках, школах, интернет-порталах, торговых центрах, музеях, коворкингах, арт-пространствах, туристических центрах, площадках «Россотрудничества» и т.д.

В рамках фестиваля также состоятся творческие встречи и обсуждения с создателями фильмов, круглые столы, открытые лекции и мастер-классы, а также исследование по проблемам интеграции дебютантов в киноотрасль. Все показы и мероприятия — бесплатные и открытые.