Москва, 17 сентября, 2024, 19:02 — ИА Регнум. Фестиваль иммерсивных технологий «Ночь инноваций» пройдёт в Москве 4 октября с 15:00 до 23:00, сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

«Фестиваль даёт возможность познакомиться с проектами в сфере виртуальной реальности, анимации, звука и искусственного интеллекта», — говорится в публикации.

Посетители смогут увидеть более 30 новейших разработок в сфере мультимедийных технологий. Им представят голографический стол, с помощью которого можно взаимодействовать в анимированными макетами, и «чудо-зеркало», с которым можно общаться и создать картину из слов.

Гости фестиваля также смогут совершить виртуальный полёт над Россией, погрузиться в события, которые изображены на картине русского художника Константина Маковского «Воззвание Минина», создать своего цифрового двойника внутри произведений искусства и многое другое.

Вход на фестиваль бесплатный, но предварительно нужно зарегистрироваться на сайте мероприятия. Его проводят в Москве второй год подряд для демонстрации возможностей цифровой индустрии и обмена опытом между теми, кто интересуется мультимедийными технологиями.