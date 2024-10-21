Москва, 21 октября, 2024, 16:44 — ИА Регнум. В Москве с 26 октября по 2 ноября будет проходить осенний фестиваль колледжей, где столичные девятиклассники и их родители смогут познакомиться с востребованными профессиями и пообщаться с директорами образовательных учреждений. Об этом сообщили на сайте московской мэрии.

РИА Новости/Антон Денисов

«С 26 октября по 2 ноября в столице пройдёт осенний фестиваль колледжей, который уже второй год подряд даёт школьникам и их родителям возможность познакомиться с миром среднего профессионального образования. Сейчас колледжи в Москве учитывают все запросы молодёжи и современные тренды рынка труда, что меняет представление о среднем специальном образовании. Выпускники успешно устраиваются в крупнейшие компании города, получая не только привлекательные условия труда и достойную заработную плату, но и реальные перспективы для карьерного роста», — приводятся на сайте слова заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Уточняется, что 26–27 октября пройдёт презентация 48 колледжей столицы, а также будет проведено профориентационное тестирование. Дети и родители смогут послушать лекции звёздных спикеров, лично познакомиться с директорами колледжей и задать им интересующие вопросы, а также посетить фотовыставки, диджей-сеты, кинофестиваль и даже модный показ.

В материале указано, что с 28 октября фестиваль будет проходить уже в стенах колледжей, где для школьников подготовили почти 200 мастер-классов более чем по 170 специальностям в сфере промышленности, информационных технологий, робототехники, креативных индустрий, гостеприимства, строительства, транспорта и здравоохранения.

Как передавало ИА Регнум, 14 октября Ракова сообщила, что в Москве началась работа по созданию 30 научных кружков, в которых смогут заниматься около 1 тыс. старшеклассников. Занятия будут проводить по информатике, лингвистике, экологии, географии, физике, химии и биологии. А ученики сами смогут выбрать направления для себя.

9 октября она также рассказала о планируемых научных фестивалях для столичных школьников. По её словам, в московских школах для учеников 7–11-х классов этой осенью пройдут 12 научных фестивалей. В рамках запланированных мероприятий ученики смогут пообщаться с молодыми учёными и сотрудниками ведущих российских университетов и компаний.