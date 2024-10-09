Москва, 9 октября, 2024, 18:29 — ИА Регнум. В московских школах для учеников 7-11 классов этой осенью пройдут 12 научных фестивалей. Об этом сообщил заммэра российской столицы Анастасия Ракова.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Отмечается, что программа фестиваля разделена на четыре направления: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и информационно-технологическое.

В рамках запланированных мероприятий ученики смогут пообщаться с молодыми учёными и сотрудниками ведущих российских университетов и компаний.

Как отметила Ракова, фестиваля станут мощным катализатором для увлечения наукой и исследовательской деятельностью среди школьников.

«Подготовленные программы охватывают четыре ключевых направления: инженерное, естественно-научное, социально-гуманитарное и информационно-технологическое», — приводит слова Раковой сайт московской мэрии.

Так, в рамках инженерного направления школьники смогут принять участие в лекциях о радиации, связи музыки и математики, подготовке космонавтов к полету, смогут попробовать себя в проведении физических экспериментов, создании сложных электрических цепей и работе с большими объемами данных, отметили в мэрии столицы.

Естественно-научный трек предоставит возможность посетить лекции по химии, биологии и экологии, а также принять участие в мастер-классах по основам парфюмерии.

В свою очередь социально-гуманитарное направление включает в себя знакомство с основами лингвистики, журналистики, литературы и экономики.

Выбравшие информационно-технологическое направление смогут посетить лекции о больших данных в мегаполисе, надежной шифровке информации и метриках оценки качества работы моделей.

Как передавало ИА Регнум, ранее среди важных обновлений начавшегося учебного года мэр Москвы Сергей Собянин выделил сервис «Цифровой учитель» по математике, созданный на базе искусственного интеллекта. Он содержит индивидуальные задания для учеников 5–9-х классов. Преподаватели могут использовать их в качестве домашнего задания.

Ранее в июне девятиклассники из Москвы получили возможность узнавать результаты профориентационного тестирования в Московской электронной школы (МЭШ), где они также могут ознакомиться с рекомендациями от карьерных наставников центра «Профессии будущего». Программа вызвала большой интерес к обучению в колледжах среди старшеклассников. Они проходили бесплатное тестирование, а затем подбирали специальность при помощи функции в МЭШ.