Москва, 14 октября, 2024, 17:04 — ИА Регнум. В Москве началась работа по созданию 30 научных кружков, в которых смогут заниматься около 1 тыс. старшеклассников. Об этом 14 октября заявила журналистам заммэра столицы Анастасия Ракова.

Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

«Столичные подростки могут не просто мечтать о научных открытиях, но и совершать их собственноручно уже сейчас <…> Школьники освоят ключевые этапы научного процесса, от выбора темы исследования до получения финальных результатов», — рассказала она.

Кружки предназначены для учеников 8–11-х классов. Занятия будут проводить по информатике, лингвистике, экологии, географии, физике, химии и биологии. Ученики сами смогут выбрать направления для себя.

Курсы будут идти два месяца. За это время дети примут участие в квестах, деловых играх и тренингах, посетят круглые столы. Регистрация продлится до 16 октября.

Лучшие работы учеников представят на городских конференциях, на Московском городском конкурсе исследовательских и проектных работ и на других конкурсах и олимпиадах. Кружки откроют в рамках городской программы «В центре науки».