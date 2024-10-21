Москва, 21 октября, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп пытается казаться сильным лидером, заявляя, что угрожал президенту России Владимиру Путину ударом по Москве, заявил политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин корреспонденту ИА Регнум.

Drew Angerer / Global Look Press

По мнению эксперта, Трамп опасается, что противники по предвыборной гонке назовут его агентом Кремля.

Дональд Трамп в интервью газете The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал президенту России нанести удар по Москве из-за Украины. По словам экс-президента, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

«Надо понимать контекст этой фразы. Трамп хочет казаться сильным лидером. Его любимая фраза: мир посредством силы. Очевидно, что сейчас в Вашингтоне голубей нет, одни ястребы. Поэтому его рейтинги на этом фоне растут, а у кандидата в президенты США от Демократической партии Камалы Харрис, наоборот, пробуксовывают. И очевидно, что Трамп позиционирует себя в качестве будущего президента США. Поэтому риторика у него поменялась, ему надо быть в повестке. Если он будет сейчас продавливать другую позицию, то его сразу назовут кремлёвским агентом», — пояснил политолог.

По словам Блохина, этот факт этого разговора ещё надо доказать, так как трудно вспомнить какие-либо события, которые могли послужить поводом для таких угроз. Эксперт считает, что такие заявления можно смело ставить в один ряд с обещаниями республиканца завершить конфликт на Украине за 48 часов.

«Что могло быть, что Трамп угрожал бы нанести удар по Москве? Ну только в случае, если бы Москва делала заявления о возможном ударе по городам США. Понятно, что это сценарий ядерной войны. Но что такого могло быть при Трампе, что ему бы пришлось угрожать ударом по Москве? Не было таких событий. СВО и события на Украине начались при Байдене, а не при Трампе», — сказал политолог.

Блохин считает, что это не последнее заявление Трампа в рамках предвыборной компании. При этом вряд ли фраза об угрозах станет какой-то решающей, так как республиканец в глазах американцев уже стал жертвой политической системы США, мучеником, считает эксперт. Главные очки этой гонки он уже собрал, а слова об ударе это скорее шлифовка уже ранее созданного образа, подытожил американист.

Заявления об угрозах прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в рамках президентской избирательной компании в США политики делают много разных эмоциональных заявлений. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев уверен, что Трамп всё выдумал, так как на переговорах он обычно ведёт себя «как шёлковый». Более того, скажи он нечто подобное, ему бы сразу напомнили, что ответом на такой шаг будет прямой удар по Вашингтону, подчеркнул Медведев.

Как сообщало 15 октября ИА Регнум, Трамп в очередной раз заявил, что у него хорошие отношения и с президентом России, и с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Поэтому он якобы сможет добиться скорейшего завершения конфликта в случае победы на предстоящих выборах президента США. Республиканец указал, что при его администрации конфликт между Москвой и Киевом не произошло бы никогда.