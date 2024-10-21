Анкара, 21 октября, 2024, 16:20 — ИА Регнум. Россиянка Екатерина Б., оставившая новорождённую девочку в аэропорту Антальи, хочет вернуться в Россию вместе с ребёнком. Об этом 21 октября сообщила газета Milliyet со ссылкой на юриста.

РИА Новости / Сергей Пивоваров

Адвокат Айшегюль Полат рассказала, что встретилась с молодой женщиной и её матерью, арестованными по обвинению в покушении на убийство. По её словам, Екатерина до момента родов не осознавала, что беременна. Полат сослалась на случаи скрытой беременности, которые известны науке.

«Моя клиентка ― молодая женщина с избыточным весом, из-за гормональных нарушений особых изменений в теле не произошло. За 4–5 дней до родов она посещала частную клинику в Аланье, решив, что у неё нарушения пищеварения», ― сообщила юрист.

Она добавила, что россиянке оказали помощь и выписали лекарства, отправив домой, при этом медики беременность не обнаружили.

То, что женщина родила малыша в туалете и ушла, адвокат объяснила шоковым состоянием. Полат добавила, что её клиентки ещё не до конца оправились и очень сожалеют о случившемся. «Единственное, чего они сейчас хотят ― поехать в РФ к семьям с ребёнком», ― сообщила адвокат.

Как сообщало ИА Регнум, 14 октября в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля задержали 18-летнюю гражданку России, которая в туалете для инвалидов родила девочку и бросила её в унитаз. Ребёнка нашла уборщица. Девочку удалось спасти. Новорождённую доставили в турецкую больницу.

На допросе в полиции Екатерина утверждала, что не знала о собственной беременности. Она и её мать взяты под арест в Турции.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова проинформировала, что взяла под свой контроль ситуацию с брошенной девочкой. Она добавила, что девочке уже оформили российское гражданство. Также генеральное консульство России в Турции и российские органы опеки подготовили документы, которые помогут вернуть ребёнка в Россию.

По словам источника, близкого к этой семье, родители Екатерины очень хотели внуков. По информации ИА Регнум, отец ребёнка, 20-летний студент подмосковного колледжа, во время отношений сильно избивал будущую мать своего малыша, что стало одной из причин расставания пары.