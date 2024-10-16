Анталья, Турция, 16 октября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Родители 18-летней студентки, оставившей новорождённого ребёнка в туалете турецкого аэропорта, очень хотели внуков. Об этом ИА Регнум сообщил источник, близкий к семье.

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Знакомая семьи 18-летней Екатерины Б. узнала о случившемся из новостей. Женщина до сих пор не может поверить, что подобная ситуация могла произойти именно в этой семье.

«Мы до сих пор в шоке находимся. Это такая хорошая семья. Папа работящий, обожающий свою дочь и сына, мама — замечательный педагог, она сама работала с трудными детьми, спасла много судеб человеческих, с сиротами работала. Кроме Кати у них ещё сын старший есть, они с сестрой у родителей всегда на первом месте были, родители всё для них делали. Такая любящая семья, внучат они хотели от старшего, ему уже 26 лет», — рассказала знакомая семьи Елена (имя изменено).

Женщина уверена, что родители Екатерины действительно не знали о беременности своей дочери, иначе не позволили бы ей так обойтись с ребёнком.

«Я уверена, что если бы семья знала о беременности, всё было бы нормально, родители бы не допустили такого. А то, что произошло, даже не знаю, как назвать, «отключка мозгов», что ли, сумасшествие. Как это иначе объяснить? Мы сами переживаем, но не знаем, чем помочь», — поделилась женщина.

Елена полагает, что арестованная в Турции Екатерина могла пойти на такой поступок по глупости.

«Я её давно знаю, она заботливая, ласковая, но дурёха. Неплохая девочка, добрая, но легкомысленная и податливая. Я не знаю, что там могло случиться, может, она испугалась, может, парень её надоумил, но её семью очень жалко, им сейчас очень нелегко», — объяснила женщина.

Ранее ИА Регнум сообщало, что 18-летняя россиянка Екатерина Б. была задержана в аэропорту Антальи во время прохождения паспортного контроля. За несколько минут до задержания она родила в туалете аэропорта ребёнка, которого оставила в унитазе. Новорождённого удалось спасти, он находится под наблюдением медиков. Девушка заявила правоохранителям, что не знала о собственной беременности. Ситуация находится под контролем Генерального консульства России в Анталье.