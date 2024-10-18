Москва, 18 октября, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова держит на контроле ситуацию с брошенной в аэропорту Антальи девочкой. Об этом 18 октября сообщили в пресс-службе омбудсмена.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

«Мы направили запросы в профильные ведомства Российской Федерации по вопросу дальнейшего жизнеустройства несовершеннолетней», — сообщили также в пресс-службе.

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