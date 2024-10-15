Анталья, Турция, 15 октября, 2024, 23:30 — ИА Регнум. Восемнадцатилетняя школьница из России Екатерина Б., оставившая своего новорождённого ребёнка в туалете аэропорта турецкой Антальи, заявила на допросе в полиции, что не знала, что беременна. Об этом 15 октября сообщило турецкое агентство DHA.

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Ранее стало известно, что её задержали, когда она проходила в аэропорту паспортный контроль, чтобы вылететь в Москву. Ребёнка в туалете обнаружила уборщица, которая проинформировала об этом службу безопасности. Новорождённого направили в больницу под наблюдение врачей. Екатерине также оказали медицинскую помощь.

В отношении гражданки РФ 2006 года рождения возбудили уголовное дело. Генеральное консульство России в Анталье проинформировало, что работает над оформлением ребёнку соответствующих документов и держит эту ситуацию на приоритетном контроле.

Семья Екатерины, которая ещё учится в школе, живет в городе Электростали Московской области. Её мать преподает в коррекционной школе, а отец работает монтажником.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая несовершеннолетняя девочка родила ребёнка в туалете торгового центра «Европа» в Старом Осколе в Белгородской области. После этого мать и ребёнка медики увезли в больницу.

В начале мае в Архангельске 15-летняя школьница родила в туалете торгового центра. Она сняла видео для друзей. После родов ребёнка нашли в лесу.