Анталья, Турция, 14 октября, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Россиянка оставила младенца в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда вместе со спутницей собиралась улететь в Москву. Об этом в понедельник, 14 октября, сообщил Telegram-канал SHOT.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

Ребёнка обнаружила уборщица и сразу сообщила об этом в службу безопасности аэропорта. Малыша отправили в больницу, где за ним в настоящее время наблюдают врачи.

Мать ребёнка, бросив его в туалете, проследовала на паспортный контроль, чтобы вылететь в Москву. Однако улететь ей не удалось, так как женщину задержала полиция.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в сентябре в столице Бурятии Улан-Удэ в выгребной яме был обнаружен труп новорождённого. В убийстве заподозрили его мать.

По данным следствия, она проживала в частном доме с родителями и скрывала от них свою беременность. 16 сентября она родила живого доношенного ребёнка и отнесла его в выгребную яму, где наступила его смерть.