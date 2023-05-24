* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Красногорск, 24 мая, 2023, 15:15 — ИА Регнум. Кинопродюсер Александр Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) продаёт свой дом в посёлке Николино в Подмосковье за 800 млн рублей. Об этом сообщил Telegram-канал «Небожена».

Антон Новодережкин/ТАСС Кинопродюсер Александр Роднянский (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

По его информации, в доме остаётся всё, что он не успел вывезти за рубеж: мебель, антиквариат, картины.

«Насколько я знаю, он уже нанял поверенного для вывода денег. Считаю, не надо давать ему возможности вывести эти деньги, это неправильно. Он и так высосал миллиарды из нашей страны», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, Басманный суд Москвы заочно арестовал кинопродюсера Александра Роднянского и режиссёра Ивана Вырыпаева по обвинению в распространении недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Оба фигуранта объявлены в розыск. Им грозит наказание в виде выплаты штрафа до 5 млн рублей либо лишение свободы на срок до 10 лет.

В октябре 2022 года Министерство юстиции России внесло Александра Роднянского в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.