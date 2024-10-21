Казань, 21 октября, 2024, 14:17 — ИА Регнум. Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес прибыла в Казань для участия в мероприятиях грядущего саммита глав государств БРИКС. Об этом сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Пресс-служба Татарстана

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро официально объявил о заявке на вступление в БРИКС, и МИД направило соответствующий запрос. 19 октября в Венесуэле прошёл форум «БРИКС: Строящийся многополярный мир», где руководство страны ещё раз заверило о своём намерении к интеграции в БРИКС.

Саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров.

Как передавало ИА Регнум, 21 октября в Кремле сообщили, что президент Владимир Путин проведёт двусторонние встречи практически со всеми лидерами, которые прибудут на саммит.

В заключительной встрече «БРИКС + / Аутрич» примут участие представители почти 40 стран из разных регионов мира. В пресс-службе Кремля уточнялось также, что особое внимание будет уделено расширению состава участников объединения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что график Путина на саммите включает множество встреч, которые в течение нескольких дней будут проходить «с утра до ночи». По его словам, запланированы как двусторонние, так и многосторонние переговоры.

Недавно стало известно, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям. Он примет участие в мероприятии по видеосвязи. В пресс-службе президента уточнили, что делегацию Бразилии на саммите возглавит вместо президента глава МИД Мауру Вьейра.