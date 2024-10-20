Бразилиа, 20 октября, 2024, 20:47 — ИА Регнум. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва не поедет на саммит БРИКС по медицинским показаниям. Об этом 20 октября сообщила пресс-служба бразильского лидера.

Global Look Press/IMAGO/Ton Molina Луис Инасиу Лула да Силва

«Лула да Силва по медицинским показаниям не поедет на саммит БРИКС в Казань из-за временной невозможности летать на дальние расстояния», — говорится в сообщении.

Отмечается, что президент Бразилии примет участие в мероприятии по видеосвязи.

Как передавало ИА Регнум, саммит БРИКС состоится в Казани 22–24 октября. На мероприятие приглашены 36 иностранных лидеров. На саммит приедут в том числе генсек ООН Антониу Гутерриш, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.

В начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что готовность присоединиться к БРИКС и сотрудничать с объединением высказали более 30 стран. В 2024 году объединение расширилось: сейчас в него, помимо России, Индии, Китая, Бразилии и ЮАР, входят Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Саудовская Аравия.

16 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на то, что на саммит БРИКС аккредитовалось большее число участников, чем ожидалось изначально, сроки мероприятия увеличены не будут.